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لبنان

في صيدا.. حريقٌ كبير يضرب أحد المباني

Lebanon 24
03-05-2022 | 03:41
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شبّ حريق كبير داخل غرفة مُخصصة لناطور في إحدى الأبنية بمنطقة عبرا شرق مدينة صيدا.
 
وغطّت سحب الدخان سماء المنطقة، وقد عملت فرق إطفاء بلدية صيدا على إخماد الحريق بعد أن فتحت ثقباً من حائط سطح المبنى للسيطرة على النيران.
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