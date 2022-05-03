في صيدا.. حريقٌ كبير يضرب أحد المباني

شبّ حريق كبير داخل غرفة مُخصصة لناطور في إحدى الأبنية بمنطقة عبرا شرق مدينة صيدا.

وغطّت سحب الدخان سماء المنطقة، وقد عملت فرق إطفاء بلدية صيدا على إخماد الحريق بعد أن فتحت ثقباً من حائط سطح المبنى للسيطرة على النيران.