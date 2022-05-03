اعلان هام من قائمقام بشري يتعلق بطلبات تصاريح الدخول الى أقلام الاقتراع..هذه تفاصيله!

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أعلنت قائمقام بشري ربى الشفشق استقبال طلبات تصاريح الدخول إلى أقلام الاقتراع للانتخابات النيابية المحددة بتاريخ 15/05/2022، وقالت في بيان: "ابتداء من 04/05/2022 سيتم استقبال طلبات الحصول على تصاريح الدخول إلى أقلام الاقتراع للانتخابات النيابية للعام 2022، وفقا للشروط الاتية:- تقديم الطلب من المرشح شخصيا أو من ينوب عنه، بموجب وكالة قانونية تتضمن الإجازة له بتقديم الطلبات واستلام التصاريح.- تقديم الطلب من قبل مندوب اللائحة الملكف بموجب وكالة قانونية تتضمن الإجازة له بتقديم الطلبات واستلام التصاريح، على أن توقع الوكالة من قبل جميع أعضاء اللائحة.- أن يكون المندوب من ناخبي الدائرة الانتخابية.- ضم صورة عن الهوية أو صورة عن جواز السفر اللبناني الصالح بتاريخ تقديم الطلب.- ضم نسخة عن لائحة القيد الوارد فيها اسم المندوب.- جدول مفصل بأسماء المندوبين الثابتين.- جدول مفصل بأسماء المندوبين المتجولين.- يذكر في كل جدول: كامل هوية المندوب، ورقم قيده، ومركز الاقتراع المنتدب إليه.- يحق لكل مرشح بمندوب ثابت واحد عن كل قلم اقتراع.- يحق لكل لائحة بمندوب جوال وفقا للمادة 90 من قانون الانتخاب.