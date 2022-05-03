اعلان هام من قائمقام بشري يتعلق بطلبات تصاريح الدخول الى أقلام الاقتراع..هذه تفاصيله!

أعلنت قائمقام بشري ربى الشفشق استقبال طلبات تصاريح الدخول إلى أقلام الاقتراع للانتخابات النيابية المحددة بتاريخ 15/05/2022، وقالت في بيان: "ابتداء من 04/05/2022 سيتم استقبال طلبات الحصول على تصاريح الدخول إلى أقلام الاقتراع للانتخابات النيابية للعام 2022، وفقا للشروط الاتية:
- تقديم الطلب من المرشح شخصيا أو من ينوب عنه، بموجب وكالة قانونية تتضمن الإجازة له بتقديم الطلبات واستلام التصاريح.
- تقديم الطلب من قبل مندوب اللائحة الملكف بموجب وكالة قانونية تتضمن الإجازة له بتقديم الطلبات واستلام التصاريح، على أن توقع الوكالة من قبل جميع أعضاء اللائحة.
- أن يكون المندوب من ناخبي الدائرة الانتخابية.
- ضم صورة عن الهوية أو صورة عن جواز السفر اللبناني الصالح بتاريخ تقديم الطلب.
- ضم نسخة عن لائحة القيد الوارد فيها اسم المندوب.
- جدول مفصل بأسماء المندوبين الثابتين.
- جدول مفصل بأسماء المندوبين المتجولين.
- يذكر في كل جدول: كامل هوية المندوب، ورقم قيده، ومركز الاقتراع المنتدب إليه.
- يحق لكل مرشح بمندوب ثابت واحد عن كل قلم اقتراع.
- يحق لكل لائحة بمندوب جوال وفقا للمادة 90 من قانون الانتخاب.