Advertisement

لبنان

اعلان هام من قائمقام بشري يتعلق بطلبات تصاريح الدخول الى أقلام الاقتراع..هذه تفاصيله!

Lebanon 24
03-05-2022 | 03:55
A-
A+
Doc-P-948326-637871723261768233.jpg
Doc-P-948326-637871723261768233.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت قائمقام بشري ربى الشفشق استقبال طلبات تصاريح الدخول إلى أقلام الاقتراع للانتخابات النيابية المحددة بتاريخ 15/05/2022، وقالت في بيان: "ابتداء من 04/05/2022 سيتم استقبال طلبات الحصول على تصاريح الدخول إلى أقلام الاقتراع للانتخابات النيابية للعام 2022، وفقا للشروط الاتية:
Advertisement
 
- تقديم الطلب من المرشح شخصيا أو من ينوب عنه، بموجب وكالة قانونية تتضمن الإجازة له بتقديم الطلبات واستلام التصاريح. 
- تقديم الطلب من قبل مندوب اللائحة الملكف بموجب وكالة قانونية تتضمن الإجازة له بتقديم الطلبات واستلام التصاريح، على أن توقع الوكالة من قبل جميع أعضاء اللائحة. 
- أن يكون المندوب من ناخبي الدائرة الانتخابية. 
- ضم صورة عن الهوية أو صورة عن جواز السفر اللبناني الصالح بتاريخ تقديم الطلب. 
- ضم نسخة عن لائحة القيد الوارد فيها اسم المندوب. 
- جدول مفصل بأسماء المندوبين الثابتين. 
- جدول مفصل بأسماء المندوبين المتجولين. 
 
- يذكر في كل جدول: كامل هوية المندوب، ورقم قيده، ومركز الاقتراع المنتدب إليه. 
- يحق لكل مرشح بمندوب ثابت واحد عن كل قلم اقتراع. 
- يحق لكل لائحة بمندوب جوال وفقا للمادة 90 من قانون الانتخاب. 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:21 | 2022-05-03
10:16 | 2022-05-03
10:14 | 2022-05-03
09:41 | 2022-05-03
09:30 | 2022-05-03
08:42 | 2022-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website