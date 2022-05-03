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لبنان

في لقاء مباشر.. ميقاتي يطلّ غداً عبر "تلفزيون لبنان"

Lebanon 24
03-05-2022 | 04:58
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يطلّ رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في حوارٍ مُباشر، يوم غدٍ الأربعاء عند الساعة 8.45 مساء، وذلك عبر "تلفزيون لبنان" مع الزّميل وليد عبود.
وسيتحدث رئيس الحكومة عن ملفات الساعة كما سيتناول عودة علاقة لبنان مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، ومدى قدرة لبنان المأزوم اقتصادياً على تجاوز أزمة الثقة بينه وبين صندوق النقد الدولي.
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كذلك، سيتحدث ميقاتي عن الانتخابات النيابية والأداء الحكومي، فضلاً عن العلاقة برئيس الجمهورية ميشال عون. مع هذا، سيتطرق ميقاتي إلى مدى قدرة لبنان المأزوم اقتصادياً على تجاوز أزمة الثقة بينه وبين صندوق النقد الدولي، كما سيتحدث عن حادثة غرق زورق طرابلس وغيرها من الملفات. 
 
وتتخلّل الحلقة إطلالة خاصة لوزير الإعلام زياد المكاري، الذي سيكشف النقاب عن مفاجأة بخصوص تلفزيون لبنان، من شأنها أن تنقل التلفزيون من مساره الانحداري إلى خط صعودي.
 
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