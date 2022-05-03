الرئيس الجميل والصايغ يجولان في جرد جبيل: تأكيد على ولادة لبنان الجديد

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جال الرئيس أمين الجميّل والدكتور سليم الصايغ في بلدات جرد جبيل يرافقهما رئيس اقليم جبيل الكتائبي رستم صعيبي. ولمس الرئيس الجميّل والدكتور الصايغ في كل بلدة وكل بيت الأصالة الوطنية المتجذرة في أبناء من حفروا الصخر في هذه الجبال لتبقى حرة. من قرطبا الى المجدل والعاقورة مروراً بالمغيري ويانوح والغابات وقهمز والمزاريب، تأكيد على ولادة لبنان الجديد الذي سيشبه أبناء جبة المنيطرة وقيمهم وأخلاقهم.هذا وبدأت الجولة من قرطبا حيث زارا بيت الكتائب والنائب السابق مهى الخوري اسعد ثم انتقل الجميع الى منزل الشهيد غيث الخوري وزوجته وتم وضع اكليل على ضريحه بحضور ابنته كارين، وشقيقته سهيلا ثم انتقل الوفد الى منزل العميد المتقاعد ميشال كرم وعائلته ومن ثم التقى الوفد اهالي شهداء قرطبا في منزل الرفيق طوني كرم والد الشهيد شربل كرم ثم في المغيري حيث كانت زيارة لرئيس القسم بطرس الخوري بحضور الأب ربيع البعيني والمختار نبيل الخوري،ومن بعدها في يانوح حيث أقيم لقاء في صالة الرعية بحضور رئيس البلدية ملكان البعيني ورئيس القسم سيمون بو زيد. وانتقل بعدها الوفد الى المزاريب في زيارة لرئيس البلدية بشير افرام، ثم كان لقاء في منزل نائب رئيس الاقليم طوني كرم في الغابات شارك فيه أبناء الغابات وقهمز. ثم أقيم بعدها لقاء حاشد في صالة الرعية في المجدل بحضور الأب جوزف الخوري ورئيس بلدية المجدل سمير عساكر، تحدث فيه إضافة للرئيس الجميّل والدكتور الصايغ مرشحو لائحة "صرخة وطن" د.نوفل نوفل ونجوى باسيل وأمير المقداد ورئيس القسم ايلي عساكر، ثم كانت بعدها زيارة لمنزل مختار المجدل السابق روجيه نعمان، لتختتم الجولة في العاقورة بزيارة لرئيس القسم الياس قضيب بحضور الرفاق والاصدقاء.