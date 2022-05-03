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لبنان

نقابة المستشفيات تدين التعرض لمستشفى البتول

Lebanon 24
03-05-2022 | 05:30
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أعلنت نقابة المستشفيات في بيان، أن "قسم العناية في مستشفى البتول بعلبك - الهرمل، تعرض يوم الاثنين في الثاني من الحالي، وعند حوالى الحادية عشرة من قبل الظهر، تعرض لعملية خلع الباب وتكسير محتوى مكتب التمريض، وقد ترافق ذلك مع هجوم على الكادرالتمريضي وعنصرالأمن معا بواسطة المقص من قبل المدعو أ. ن من حوش السيد علي الجنطلية، بعد وفاة طبيعية لمريض سرطان كان في العناية وهو ابن عمه". 
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وإذ تقبل اهل المريض (اخوته واولاده الأمر بالتسليم لقضاء الله وقدره)، حاولوا إخراجه من القسم فيما توعد المعتدي بإحضار السلاح مجددا والهجوم على المستشفى. تواصلت إدارة المستشفى مع كل من عناصرالدرك والحماية، كما تم تكليف المستشارة القانونية متابعة هذا الإعتداء لدى القضاء المختص".
 
وتابع: "إن النقابة إذ تتقدم بالتعازي من أهل المريض المتوفي تستنكر بشدة هذا الإعتداء الخطير على مستشفى البتول وطاقمه الطبي والتمريضي والإداري، وهي تناشد الأجهزة الأمنية المختصة تأمين الحماية المشددة والقانونية للعاملين في المستشفيات وتنفيذ القانون الرقم 276 الذي أقره مجلس النواب ووقعه رئيس الجمهورية".
 
وهي إذ دعت الى إنزال العقوبات اللازمة بحق المعتدين على الصروح الإستشفائية والعاملين فيها، "نظرا للإضرارالجسيمة المعنوية والمادية التي يتسببون بها"، أعلنت "وقوفها الى جانب مستشفى البتول الذي يوفر الخدمات لأهل المنطقة في هذه المرحلة الصعبة، مع دعمها الكامل لإدارته".
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