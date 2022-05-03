فضل الله نعى العلامة ترحيني: رحيله خسارة للعلم والثقافة

نعى العلامة السيد علي فضل الله العلامة السيد محمد حسن ترحيني، وجاء في بيان النعي: "إذا مات العالم، ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء إلى يوم القيامة. ببالغ الأسف والحزن، تلقَّينا نبأ وفاة العلامة المحقق السيد محمد حسن ترحيني رحمه الله الذي عاش حياته في خدمة الإسلام والمسلمين وخط اهل البيت، والذي شكل رحيله خسارة كبيرة للعلم والعلماء والثقافة وللحوزة، وكانت له اسهامات مهمة في الفقه الإسلامي وأغنى المكتبة الإسلامية بكتبه ومؤلفاته. نسأل المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذريته ومحبيه الصبر والسلوان وعظيم الاجر".

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