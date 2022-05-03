Advertisement

لبنان

فضل الله نعى العلامة ترحيني: رحيله خسارة للعلم والثقافة

Lebanon 24
03-05-2022 | 05:52
A-
A+
Doc-P-948360-637871792514084911.png
Doc-P-948360-637871792514084911.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نعى العلامة السيد علي فضل الله العلامة السيد محمد حسن ترحيني، وجاء في بيان النعي: "إذا مات العالم، ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء إلى يوم القيامة. ببالغ الأسف والحزن، تلقَّينا نبأ وفاة العلامة المحقق  السيد محمد حسن ترحيني رحمه الله الذي عاش حياته في خدمة الإسلام والمسلمين وخط اهل البيت، والذي شكل رحيله خسارة كبيرة للعلم والعلماء والثقافة وللحوزة، وكانت له اسهامات مهمة في الفقه الإسلامي وأغنى المكتبة الإسلامية بكتبه ومؤلفاته. نسأل المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذريته ومحبيه الصبر والسلوان وعظيم الاجر". 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:21 | 2022-05-03
10:16 | 2022-05-03
10:14 | 2022-05-03
09:41 | 2022-05-03
09:30 | 2022-05-03
08:42 | 2022-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website