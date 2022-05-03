بعد 10 أيام على حادثة غرق الزورق مقابل شاطئ طرابلس... بيان للدفاع المدني وهذا ما جاء فيه

صدر عن الدفاع المدني البيان التالي:

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"بعد مضي عشرة أيام على تاريخ وقوع حادثة غرق الزورق مقابل شاطئ طرابلس، لا زال عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني يستكملون عمليات البحث عن المفقودين الذين كانوا على متن الزورق، وينفذون مسحاً بحرياً وبرياً شاملاً انطلاقاً من راس بيروت الى العبدة.وقد انقسم العناصر الى مجموعات لتسيير دوريات مراقبة للتأكد من وجود أي دليل قد يسهم في العثور على المفقودين".