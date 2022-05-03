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لبنان

الامطار عائدة... إنخفاض ملحوظ بالحرارة ورياح ناشطة وبرق ورعد

Lebanon 24
03-05-2022 | 06:26
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ورياح ناشطة يتحول اعتبارا من الظهر إلى غائم مع تساقط أمطار محلية بخاصة في المناطق الداخلية واحتمال حدوث برق ورعد. كما يتشكل الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي:
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- الحال العامة: طقس ربيعي متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط بسبب تأثير منخفض جوي متمركز غرب تركيا والذي يقترب منا ويتجه نحو الشرق بحيث تزداد فعاليته مساء الخميس وصباح الجمعة ويؤدي الى طقس ماطر. ملاحظة: معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر أيار بين 18 و27 درجة. 
 
- الطقس المتوقع في لبنان:
 
الثلاثاء:
 
غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة مع احتمال تساقط أمطار محلية خفيفة تكون موحلة نتيجة وجود الغبار في الأجواء خاصة في المناطق الداخلية، يتكون الضباب على المرتفعات.
 
الأربعاء:
 
غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ورياح ناشطة يتحول اعتبارا من الظهر إلى غائم مع تساقط أمطار محلية خاصة في المناطق الداخلية واحتمال حدوث برق ورعد. كما يتشكل الضباب على المرتفعات.
 
الخميس:
 
غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ودون تعديل في المناطق الساحلية ورياح ناشطة تتجاوز ال60 كلم/س خاصة شمالا مع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الشمالية.
 
الجمعة:
 
غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة تساقط أمطار متفرقة وتنحسر خلال الفترة المسائية. 
 
- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من16 إلى 28 درجة، فوق الجبال من 16 إلى 27 درجة، في الداخل من 10 إلى 29 درجة.  
 
- الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10و 35 كلم/س. 
 
- الانقشاع:متوسط.
 
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و80%. 
 
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.     حرارة سطح الماء: 20°م. 
 
- الضغط الجوي: 1006 HPA             أي ما يعادل: 755 ملم زئبق. 
 
- ساعة شروق الشمس: 05,49            ساعة غروب الشمس: 19,22 

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