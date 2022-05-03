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لبنان

العراق يرفع الحظر عن إستيراد مواد غذائية لبنانيّة... ما هي؟

Lebanon 24
03-05-2022 | 07:45
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ثمّن وزير الصناعة جورج بوشكيان قرار العراق إعادة السماح باعادة استيراد مواد غذائية كان فارضاً الحظر عليها.
واعتبر أن هذا القرار يفتح الأسواق العراقية مجدّداً أمام المنتجات اللبنانية ذات الصلة، والقادرة على المنافسة مع مثيلات لها من مصادر أخرى، كون الصناعة اللبنانية، ولا سيما الصناعات الغذائية، علامة للجودة، وأثبتت قدراتها التسويقية في أسواق عالمية ذات متطلبات عالية من الشروط والمعايير والمواصفات. 
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القرار العراقي:
وكان بوشكيان تبلّغ من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط العراقية القرار "برفع الحظر عن استيراد المواد الغذائية المذكورة أدناه
 
بموجب قرار مجلس الوزراء العراقي رقم ۷۲ لسنة ۲۰۲۲ ، واعادة النظر بشأن حظر المواد أو السماح باستيرادها بعد معاينة تطورات الازمة، علما أن هذا القرار ينفذ من تاريخ ۲۰۲۲/۳/15.
المواد الغذائية المشمولة برفع الحظر:
١. مشروب البيرة.
۲, المشروبات الغازية بكافة انواعها
٣. العصائر
. مشروبات الطاقة
د. المياه المعدنية
: الألبان المبسترة ( شنينة ورائب ).
۷. الشيبس بنوعية المصنوع من الذرة و البطاطا
. الأيس كريم
و ملح الطعام
۱۰ الشعرية والمعكرونة
۱۱. بيض المائدة
۱۲. الدجاج الحي والدجاج المجزر الكامل

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