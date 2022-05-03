قرار لوزير الاتصالات حول الارقام المميّزة التابعة لـ"ألفا"... ماذا في التفاصيل؟

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وقّع وزير الاتصالات المهندس جوني القرم قراراً يسمح بموجبه للمواطنين الراغبين باستعادة الخطوط الخلويّة العائدة اليهم والمميّزة أرقامها والتابعة لشركة "ألفا"، (٢١٥ خطاً)، والتي تم قطعها لعدم تسديد المستحقات المتوجبة خلال المدة المسموح بها، على أن يدفع من يشاء مِن المواطنين المعنيين المهتمّين، قبل تاريخ ٢٠٢٢-٥-٣١، الرسوم والضرائب المتوجبة عليهم، لقاء إعادة تشغيل الخط.ويخضع لهذا القرار أصحاب خطوط "ألفا" الذين تقدّموا بطلب لاستعادتها بين ٢٠٢١-١٢-٦ و ٢٠٢٢-٤-١٤، وممن لا توجد شوائب قانونية على خطوطهم.