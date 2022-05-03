حزب الله ينعى العلامة ترحيني

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نعى "حزب الله" في بيان، "المحقق والباحث والكاتب والمبلغ والاستاذ الحوزوي الكبير العلامة السيد محمد حسن ترحيني، الذي كانت له خدمات كبيرة وعطاءات علمية واسعة وتحقيقات ودراسات حوزوية فقهية وأصولية تاريخية".ودعا الى المشاركة في مراسم تشييعه في بلدته عبا اليوم الثلاثاء الساعة الخامسة عصرا".