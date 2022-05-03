بري تلقى إتصالات مهنئة بالفطر من عون وميقاتي والحريري

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تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالات مهنئة بعيد الفطر المبارك، من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، الرئيسين السابقين ميشال سليمان وأمين الجميل، الرئيسين سعد الحريري وحسان دياب، كما تلقى اتصالات مهنئة من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى، نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى علي الخطيب، بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا اليازجي، بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبد الله، نائب رئيس مجلس النواب السابق فريد مكاري، نائب رئيس مجلس الوزراء السابق الياس المر، رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان ومن وزراء ونواب حاليين وسابقين.وتلقى بري أيضا إتصال تهنئة من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية وبرقية تهنئة من رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الامارات العربية المتحدة صقر غباش.كما تلقى سيلا من الاتصالات المهنئة من فاعليات وقيادات روحية وأمنية وعسكرية وقضائية وإقتصادية وإغترابية وفاعليات بلدية واختيارية.