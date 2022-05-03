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لبنان
مجلس نقابة المحامين في طرابلس يستهجن التعرض للمفتي إمام: ينبغي ألّا تكون الغوغائية سبيلاً لبلوغ اية قضية مهما كانت سامية
Lebanon 24
03-05-2022
|
09:30
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صدر عن مجلس نقابة المحامين في طرابلس البيان الآتي :” إنّ مجلس نقابة المحامين في طرابلس، يستهجن ما تعرض له صاحب السماحة الشيخ محمد إمام مفتي طرابلس والشمال، صبيحة يوم العيد على مدخل الجامع المنصوري الكبير، نظرًا لما يتمتع به سماحته من ورع ووداعة وإيمان، ولرمزية عمامته وموقعه الديني، ولقدسية المناسبة والمكان اللذين حصل فيهما الاعتداء.
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وتابع البيان :” أيًّا يكن العنوان الذي تلطّى خلفه الفاعلون، فإنه لا يحق لهم أن يعتدوا على الحقوق والكرامات تحت ستار المطالبة بحقوقهم وكراماتهم؛ فكلُّ قضية مهما كانت ساميةً ينبغي ألّا تكون الغوغائية سبيلًا لبلوغها، لأن الخيرَ لا يُنالُ أبدًا بوسائل الشر.
وأعلن المجلس تضامنه الكامل مع صاحب السماحة، مهيباً بالسلطات القضائية المختصة أن تتخذ التدابير القانونية اللازمة لملاحقة الفاعلين ومعاقبتهم، فيكونوا عبرةً لأنفسهم وللآخرين.
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