Advertisement

لبنان

مجلس نقابة المحامين في طرابلس يستهجن التعرض للمفتي إمام: ينبغي ألّا تكون الغوغائية سبيلاً لبلوغ اية قضية مهما كانت سامية

Lebanon 24
03-05-2022 | 09:30
A-
A+
Doc-P-948429-637871928323352827.jpg
Doc-P-948429-637871928323352827.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن مجلس نقابة المحامين في طرابلس البيان الآتي :” إنّ مجلس نقابة المحامين في طرابلس، يستهجن ما تعرض له صاحب السماحة الشيخ محمد إمام مفتي طرابلس والشمال، صبيحة يوم العيد على مدخل الجامع المنصوري الكبير، نظرًا لما يتمتع به سماحته من ورع ووداعة وإيمان، ولرمزية عمامته وموقعه الديني، ولقدسية المناسبة والمكان اللذين حصل فيهما الاعتداء.
Advertisement

وتابع البيان :” أيًّا يكن العنوان الذي تلطّى خلفه الفاعلون، فإنه لا يحق لهم أن يعتدوا على الحقوق والكرامات تحت ستار المطالبة بحقوقهم وكراماتهم؛ فكلُّ قضية مهما كانت ساميةً ينبغي ألّا تكون الغوغائية سبيلًا لبلوغها، لأن الخيرَ لا يُنالُ أبدًا بوسائل الشر.
 
وأعلن المجلس تضامنه الكامل مع صاحب السماحة، مهيباً بالسلطات القضائية المختصة أن تتخذ التدابير القانونية اللازمة لملاحقة الفاعلين ومعاقبتهم، فيكونوا عبرةً لأنفسهم وللآخرين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:21 | 2022-05-03
10:16 | 2022-05-03
10:14 | 2022-05-03
09:41 | 2022-05-03
08:42 | 2022-05-03
08:39 | 2022-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website