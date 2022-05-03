28
o
بيروت
32
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
25
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مذكرة للعلية حول تأجيل فض عروض... ماذا جاء فيها؟
Lebanon 24
03-05-2022
|
09:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر المدير العام لادارة المناقصات الدكتور جان العلية، مذكرة تأجيل فض عروض، جاء فيها:
"بالنظر إلى مصادفة يوم الاربعاء الواقع في 4/5/2022 يوم عطلة رسمية بمناسبة عيد الفطر، وبما أنه كانت قد حددت مسبقا مواعيد جلسات فض عروض في هذا اليوم، لذلك، يمدد موعد استقبال العروض للجلسات المحددة إلى يوم الخميس الواقع في 5/5/2022 حتى الساعة الثانية عشرة منه، على أن تؤجل مواعيد جلسات فض العروض لذات الجلسات إلى يوم الجمعة الواقع في 6/5/2022، لتصبح على الشكل التالي:
Advertisement
- الساعة التاسعة: مناقصة تلزيم تأمين تشغيل وصيانة الأنظمة والمعدات في مبنى قصر الأونيسكو والمبنى الملحق به عند الساعة التاسعة.
- الساعة التاسعة والنصف: مناقصة تلزيم أعمال النظافة وتنظيم مواقف السيارات في مبنى قصر الأونيسكو والمبنى الملحق به.
- الساعة العاشرة: مناقصة تلزيم صيانة خزائن الأرشيف الثابتة والمتحركة لزوم وزارة المالية" .
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هل تقفل الإدارات الأربعاء؟
Lebanon 24
هل تقفل الإدارات الأربعاء؟
03:52 | 2022-05-03
03/05/2022 03:52:48
Lebanon 24
Lebanon 24
قريباً رفع بدل النقل للقطاعين العام والخاص.. ماذا عن تصحيح الأجور؟
Lebanon 24
قريباً رفع بدل النقل للقطاعين العام والخاص.. ماذا عن تصحيح الأجور؟
02:30 | 2022-05-03
03/05/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جويل مردينيان حديث المواقع.. ظهرت بالمايوه وبلقطات رومنسية مع زوجها (صور)
Lebanon 24
جويل مردينيان حديث المواقع.. ظهرت بالمايوه وبلقطات رومنسية مع زوجها (صور)
02:33 | 2022-05-03
03/05/2022 02:33:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه أسباب هجوم باسيل على الفرزلي وهكذا رد الاخير
Lebanon 24
هذه أسباب هجوم باسيل على الفرزلي وهكذا رد الاخير
01:15 | 2022-05-03
03/05/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في زغرتا... حاول إنقاذ ابنته من الغرق فجرفته المياه!
Lebanon 24
في زغرتا... حاول إنقاذ ابنته من الغرق فجرفته المياه!
12:20 | 2022-05-02
02/05/2022 12:20:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:21 | 2022-05-03
السفيرة الفرنسية في لبنان: لبنان بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى صحافة حرّة
10:16 | 2022-05-03
الراعي يترأس غدا الاجتماع الدوري الشهري لمجلس المطارنة الموارنة
10:14 | 2022-05-03
قاووق: سنبقى في الموقع المتقدم في الدفاع عن الجنوب ولبنان والأمة
09:30 | 2022-05-03
مجلس نقابة المحامين في طرابلس يستهجن التعرض للمفتي إمام: ينبغي ألّا تكون الغوغائية سبيلاً لبلوغ اية قضية مهما كانت سامية
08:42 | 2022-05-03
حنكش من ليون: الكتائب تواجه لبناء لبنان يحتضن ابناءه ودور الاغتراب مفصلي في التصويت
08:39 | 2022-05-03
الجميل من البقاع الغربي - راشيا : لنتوحد ونكسر الحواجز بيننا ونحاسب من اوصلنا الى هنا
فيديو
جويل بدر تخسر حلم الأمومة.. فقدت جنينها إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
جويل بدر تخسر حلم الأمومة.. فقدت جنينها إليكم التفاصيل (فيديو)
00:47 | 2022-05-03
03/05/2022 18:34:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أنجلينا جولي تهرب مسرعة خوفاً من غارة جوية في أوكرانيا (فيديو)
Lebanon 24
أنجلينا جولي تهرب مسرعة خوفاً من غارة جوية في أوكرانيا (فيديو)
11:00 | 2022-05-01
03/05/2022 18:34:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بدق صفارات الإنذار... متظاهرون يشوشون على خطاب وزيرة (فيديو)
Lebanon 24
بدق صفارات الإنذار... متظاهرون يشوشون على خطاب وزيرة (فيديو)
04:30 | 2022-05-01
03/05/2022 18:34:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact