قاووق: سنبقى في الموقع المتقدم في الدفاع عن الجنوب ولبنان والأمة

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زار عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق عائلة الشهيد الشيخ راغب حرب، بحضور معاون رئيس المجلس التنفيذي للحزب الشيخ عبد الكريم عبيد وشخصيات وفاعليات.وألقى الشيخ قاووق كلمة قال فيها: "جئنا إلى بيت المقاومة وشيخ شهدائها لنؤكد تمسكنا بنهجها ورايتها وموقفها السلاح"، لافتا الى أن "تضحية الشهداء هي بوابة أعيادنا وانتصاراتنا العظيمة".وأكد أن "راية المقاومة ستبقى خفاقة رغم كيد الكائدين وسنبقى في الموقع المتقدم في الدفاع عن الجنوب ولبنان والأمة، ولن نتهاون في أمن وسلامة وكرامة شعبنا".وختم قائلا: "بتمسكنا بنهج شيخ الشهداء سنجتاز كل المحن والأزمات وسننتصر وأن النصر صبر ساعة".