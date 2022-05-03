الراعي يترأس غدا الاجتماع الدوري الشهري لمجلس المطارنة الموارنة

يترأس البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي، عند التاسعة من صباح غد، الاجتماع الدوري الشهري لمجلس المطارنة الموارنة، وعلى جدول أعماله شؤون كنسية ووطنية.

Advertisement