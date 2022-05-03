Advertisement

لبنان

الراعي يترأس غدا الاجتماع الدوري الشهري لمجلس المطارنة الموارنة

Lebanon 24
03-05-2022 | 10:16
A-
A+
Doc-P-948439-637871950985953964.jpg
Doc-P-948439-637871950985953964.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يترأس البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي، عند التاسعة من صباح غد، الاجتماع الدوري الشهري لمجلس المطارنة الموارنة، وعلى جدول أعماله شؤون كنسية ووطنية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الراعي استقبل أسقفاً في الجيش الفرنسي
lebanon 24
03/05/2022 22:51:53 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع حدة المواقف مع بدء العد العكسي للانتخابات والراعي يدعو للاقتراع الكثيف
lebanon 24
03/05/2022 22:51:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: التضحية بودائع الناس ليست قدرا لا مفر منه
lebanon 24
03/05/2022 22:51:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: لا يجوز أن تمرّ فاجعة طرابلس كأنّها حدث عابر أو أن يحاول البعض طيّ صفحاتها كما يحاولون طي صفحة مرفأ بيروت وانفجار التليل ولذلك ندعو الدولة لإجراء تحقيق شفّا
lebanon 24
03/05/2022 22:51:53 Lebanon 24 Lebanon 24

الراعي

مجلس المطارنة الموارنة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:35 | 2022-05-03
14:42 | 2022-05-03
14:06 | 2022-05-03
14:04 | 2022-05-03
13:21 | 2022-05-03
13:14 | 2022-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website