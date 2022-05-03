موقفٌ بارز للسفير السعودي.. هذا ما قاله عن لبنان

أكد السفير السعودي وليد البخاري أن "المملكة العربية السعودية حريصة على امن واستقرار لبنان وستبقى يدها ممدودة للشعب اللبناني وترفض ممارسات القوى الظلامية المعطلة".

وأضاف في كلمة له خلال حفل اختتام مسابقة جائزة "القرآن الكريم" في السفارة السعودية قائلاً: "نأمل أن يستعيد لبنان تألقه ودوره الفاعل بين دول المنطقة".

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وهنأ بخاري الشعب اللبناني بعيد الفطر قائلاً: "كل عام وشعب لبنان والأمة العربية والاسلامية بخير".

وختم بالقول: "لا يسعني الا أن اتوجه بالشكر والتقدير لسماحة مفتي الجمهورية ولكل من دعم هذه المسابقة".