من عون.. رسالة "انتخابية" إلى اللبنانيين

غرّد رئيس الجمهوريّة ميشال عون عبر "تويتر" قائلاً: "مع تصاعد منسوب المال الانتخابي أستذكر ما كتبت في العام 1998: "تحاشوا أن تنتخبوا المرشحين لما في جيوبهم فهذا لهم، بل اختاروهم لما في قلوبهم وعقولهم فهذا لكم. إعملوا على إيصال الشرفاء المتحلّين بإرادة العمل، فالشرف يحميهم من المذلات، وإرادة العمل تعطيهم القدرة على التنفيذ والإنجاز".

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