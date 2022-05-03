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لبنان

الراعي استقبل أسقفاً في الجيش الفرنسي

Lebanon 24
03-05-2022 | 12:03
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استقبل البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي، بعد ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، الأسقف في الجيش الفرنسي Antoine de Romainet de Beaune الذي قال بعد اللقاء: "سررت كثيراً بلقاء صاحب الغبطة، وأنا في لبنان لزيارة القوات الفرنسية في اليونيفيل، واستفدت من هذه المناسبة للقاء البطريرك الراعي والاستماع الى وجهة نظره في عدد من الامور".
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وتابع: "للبنان دور حقيقي في هذا العالم، ونحن نأسف لمعاناة شعبه، للبنان أبعاد نبوية، وعلى الأسرة الدولية مساعدة هذا البلد لكي ينعم بمستقبل يشرق على المنطقة. لقد تأثرت كثيرا بما سمعته من غبطته، واتمنى لهذا البلد وشعبه السلام والوئام".
 
كذلك، التقى الراعي الوزير السابق ملحم الرياشي. 
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