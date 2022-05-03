22
o
بيروت
22
o
طرابلس
20
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
21
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
في الضنية.. جريحان إثر إشكال وإطلاق نار
Lebanon 24
03-05-2022
|
12:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقع اشكالٌ في بلدة طاران - الضنية بين عدد من الشبان، تطوّر الى اطلاق نار من بندقية صيد.
وفقاً لمندوب
"لبنان24"
في الشمال، فقد أسفرت الحادثة عن إصابة شخصين ما استدعى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأفيد أن إصابتهما غير خطيرة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اطلاق نار كثيف على الحدود الشمالية بين لبنان وسوريا..ما القصة؟
Lebanon 24
اطلاق نار كثيف على الحدود الشمالية بين لبنان وسوريا..ما القصة؟
03/05/2022 22:52:44
03/05/2022 22:52:44
Lebanon 24
Lebanon 24
اشكال عند الحدود اللبنانية السورية واطلاق نار... ما القصة؟
Lebanon 24
اشكال عند الحدود اللبنانية السورية واطلاق نار... ما القصة؟
03/05/2022 22:52:44
03/05/2022 22:52:44
Lebanon 24
Lebanon 24
طيران إسرائيلي يُحلّق فوق بيروت وجبل لبنان.. هذا ما أعلنه الجيش
Lebanon 24
طيران إسرائيلي يُحلّق فوق بيروت وجبل لبنان.. هذا ما أعلنه الجيش
03/05/2022 22:52:44
03/05/2022 22:52:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تيمور جنبلاط: تريدون الغاءنا ونريد الشراكة مع الجميع وتريدون دمار الوطن ونريد بناءه وتريدون رهن سيادة لبنان في المفاوضات لحماية نووي إيران ونحن نريد لبنان سيداً مستقلاً
Lebanon 24
تيمور جنبلاط: تريدون الغاءنا ونريد الشراكة مع الجميع وتريدون دمار الوطن ونريد بناءه وتريدون رهن سيادة لبنان في المفاوضات لحماية نووي إيران ونحن نريد لبنان سيداً مستقلاً
03/05/2022 22:52:44
03/05/2022 22:52:44
Lebanon 24
Lebanon 24
اطلاق نار
لبنان
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
جويل مردينيان حديث المواقع.. ظهرت بالمايوه وبلقطات رومنسية مع زوجها (صور)
Lebanon 24
جويل مردينيان حديث المواقع.. ظهرت بالمايوه وبلقطات رومنسية مع زوجها (صور)
02:33 | 2022-05-03
03/05/2022 02:33:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تقفل الإدارات الأربعاء؟
Lebanon 24
هل تقفل الإدارات الأربعاء؟
03:52 | 2022-05-03
03/05/2022 03:52:48
Lebanon 24
Lebanon 24
قريباً رفع بدل النقل للقطاعين العام والخاص.. ماذا عن تصحيح الأجور؟
Lebanon 24
قريباً رفع بدل النقل للقطاعين العام والخاص.. ماذا عن تصحيح الأجور؟
02:30 | 2022-05-03
03/05/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه أسباب هجوم باسيل على الفرزلي وهكذا رد الاخير
Lebanon 24
هذه أسباب هجوم باسيل على الفرزلي وهكذا رد الاخير
01:15 | 2022-05-03
03/05/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالمايوه... بطلة مسلسل "باب الحارة" تطلّ على متابعيها من على شاطىء البحر في دبي! (صور)
Lebanon 24
بالمايوه... بطلة مسلسل "باب الحارة" تطلّ على متابعيها من على شاطىء البحر في دبي! (صور)
09:10 | 2022-05-03
03/05/2022 09:10:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:35 | 2022-05-03
تغريدة مباشرة من وئام وهاب باتجاه تيمور جنبلاط.. ماذا فيها؟
14:42 | 2022-05-03
المكاري: نستذكر اليوم سمير كساب ونطلق جائزة تكريما له
14:06 | 2022-05-03
توترٌ كبير في المنية والجيش يتدخّل.. ما الذي حصل؟
14:04 | 2022-05-03
طيران إسرائيلي يُحلّق فوق بيروت وجبل لبنان.. هذا ما أعلنه الجيش
13:21 | 2022-05-03
في مناطق عديدة.. الدفاع المدني يُخمد سلسلة من الحرائق
13:14 | 2022-05-03
في الجنوب.. هذا ما فعلته "مفرقعة" بأحد الأطفال! (صورة)
فيديو
جويل بدر تخسر حلم الأمومة.. فقدت جنينها إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
جويل بدر تخسر حلم الأمومة.. فقدت جنينها إليكم التفاصيل (فيديو)
00:47 | 2022-05-03
03/05/2022 22:52:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أنجلينا جولي تهرب مسرعة خوفاً من غارة جوية في أوكرانيا (فيديو)
Lebanon 24
أنجلينا جولي تهرب مسرعة خوفاً من غارة جوية في أوكرانيا (فيديو)
11:00 | 2022-05-01
03/05/2022 22:52:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بدق صفارات الإنذار... متظاهرون يشوشون على خطاب وزيرة (فيديو)
Lebanon 24
بدق صفارات الإنذار... متظاهرون يشوشون على خطاب وزيرة (فيديو)
04:30 | 2022-05-01
03/05/2022 22:52:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact