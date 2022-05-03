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لبنان

في الضنية.. جريحان إثر إشكال وإطلاق نار

Lebanon 24
03-05-2022 | 12:26
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وقع اشكالٌ في بلدة طاران - الضنية بين عدد من الشبان، تطوّر الى اطلاق نار من بندقية صيد.
 
وفقاً لمندوب "لبنان24" في الشمال، فقد أسفرت الحادثة عن إصابة شخصين ما استدعى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأفيد أن إصابتهما غير خطيرة. 
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