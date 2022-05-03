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لبنان

عبيد: لتحييد الرموز الدينية عن الصراعات

Lebanon 24
03-05-2022 | 12:31
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استنكر المرشح عن المقعد الماروني في طرابلس سليمان جان عبيد الاساءة لسماحة مفتي طرابلس الشيخ محمد إمام صبيحة عيد الفطر السعيد، مشدداً على ضرورة تحييد الرموز الدينية عن التجاذبات والصراعات.

وفي تصريح له، قال عبيد: "لم نصدق أن يتعرض سماحة المفتي الشيخ محمد إمام، هذا الشيخ الصادق الأمين الذي يختزن علماً ونوراً، لهكذا اعتداء، لذلك فاننا ندعو كل المعنيين الى كشف خفايا ما حصل ومن يقف خلف من قام بهذا العمل المشين الذي لا نقبل به".
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وختم: "كل التقدير لسماحة المفتي وكل التضامن معه ومع دار الفتوى، آملين أن تبقى طرابلس مدينة للأمن والامان وواحة للتعايش والعيش الواحد الاسلامي المسيحي".
 
 
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