إقامة صلاة عيد الفطر في عدد من السجون

Advertisement

أقامت مرشدية السجون التابعة لهيئة التبليغ الديني في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى صلاة عيد الفطر في سجون رومية، زحلة، صور، والقبة/طرابلس بإمامة كلّ من: الشيخ أحمد خشاب، الشيخ علي حرب، الشيخ علي قلقاس والشيخ قاسم عبيد من أعضاء المرشدية.وقد تكلموا في خطبتهم حول جوائز الرابحين يوم العيد. ثم انتقلوا من الجوائز إلى النظر في الفوائد التي يحصلها المؤمن عادةً، من عادات حسنة وأخلاق يتخلّق بها المجتمع عسى أن تبقى فيهم إلى آخر العمر. وأكدوا أن الأعمال التي يعتادها كلّ مؤمن في شهر رمضان، لو أُبقِي عليها، لسمت بالناس وبالمجتمعات، على قاعدة "إنّ الله لا يُغيّر ما بقوم حتّى يُغيّروا ما بأنفسهم" كذلك جرى تركيز الخطاب في الاجتهاد والسعي إلى التقدّم بالفضيلة لبلوغ السموّ والرجاء.