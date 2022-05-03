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لبنان

طيران إسرائيلي يُحلّق فوق بيروت وجبل لبنان.. هذا ما أعلنه الجيش

Lebanon 24
03-05-2022 | 14:04
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 صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

"بتاريخ 2/ 05/ 2022 الساعة 08.25 خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب منطقة بيروت، ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق بيروت وضواحيها وجبل لبنان، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 12.50 من فوق البحر غرب المنطقة المذكورة. وتتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".
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