توترٌ كبير في المنية والجيش يتدخّل.. ما الذي حصل؟

أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال عن وقوع إشكال في منطقة المنية - حي حمدون، وذلك بين آل عباس وآل حواط.

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وذكرت المَعلومات أن الإشكال أدى إلى سقوط جريح من آل حواط، وقد تدخلت وحدات من الجيش لفض الإشكال.