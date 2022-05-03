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لبنان

توترٌ كبير في المنية والجيش يتدخّل.. ما الذي حصل؟

Lebanon 24
03-05-2022 | 14:06
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أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال عن وقوع إشكال في منطقة المنية - حي حمدون، وذلك بين آل عباس وآل حواط.
 
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وذكرت المَعلومات أن الإشكال أدى إلى سقوط جريح من آل حواط، وقد تدخلت وحدات من الجيش لفض الإشكال. 
 
 
 

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