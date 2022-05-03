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لبنان
توترٌ كبير في المنية والجيش يتدخّل.. ما الذي حصل؟
Lebanon 24
03-05-2022
|
14:06
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أفادت مندوبة
"لبنان24"
في الشمال عن وقوع إشكال في منطقة المنية - حي حمدون، وذلك بين آل عباس وآل حواط.
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وذكرت المَعلومات أن الإشكال أدى إلى سقوط جريح من آل حواط، وقد تدخلت وحدات من الجيش لفض الإشكال.
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