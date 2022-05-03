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لبنان

المكاري: نستذكر اليوم سمير كساب ونطلق جائزة تكريما له

Lebanon 24
03-05-2022 | 14:42
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غرد وزير الإعلام زياد المكاري عبر "تويتر": "لأن ضحايا العمل الصحافي هم عماد وصدى حرية التعبير. 
نستذكر اليوم سمير كساب ونطلق جائزة تكريما له ودعما لقضيته".
 
وأرفق التغريدة بوسمين:
#اليوم_العالمي_لحرية_الصحافة
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#الحقيقة_مخطوفة_حرروها
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المكاري

سمير كساب

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