أكّد النائب تيمور جنبلاط أنّ "لبنان يحتاج إلى شراكة لبناء الدولة وشراكة بين الأجيال وبين القطاعين العام والخاص".



وخلال مهرجان انتخابي في الباروك بمناسبة العيد الـ73 لتأسيس الحزب "التقدّمي الإشتراكي"، قال جنبلاط: "تريدون الغاءنا ونريد الشراكة مع الجميع وتريدون دمار الوطن ونريد بناءه وتريدون رهن سيادة لبنان في المفاوضات لحماية نووي إيران ونحن نريد لبنان سيداً مستقلاً".

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وأضاف: "تريدون إختراق الجبل وجرّبتم في 7 أيار وكان الجواب المناسب واليوم الجواب معروف سلفاً فتعالوا إلى الشراكة".