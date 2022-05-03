تغريدة مباشرة من وئام وهاب باتجاه تيمور جنبلاط.. ماذا فيها؟

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غرد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "عزيزي تيمور أتمنى وأنت الشاب المثقف أن تتحدث مع الجيل الجديد بالمستقبل وليس بالماضي هم يريدون مستقبلاً وفرص عمل ومؤسسات وديمقراطية وحريات وليس أحقاداً. وإذا كان كل الخطر الذي تتحدث عنه يزول بنجاح مروان حمادة فيجب النظر بالأمر".