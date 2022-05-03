كنعان: ذاهبون حتى النهاية بموضوع الانتخابات النيابية

اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان إنّ "إبراء الدولة اللبنانية بشخص حكوماتها مستحيل"، مشيراً إلى أن "تلك الحكومات هي التي صرفت من دون حسابات مالية وهذا يعني أن هناك تجاوزات ضخمة أوصلتنا إلى ما نحنُ فيه".

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وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، أوضح كنعان أنّه "كان رأس الحربة في مجلس النواب بموضوع التدقيق في الحسابات المالية ومنعنا التسوية في ذلك الوقت"، وأضاف: "المطلوب من السلطة التنفيذية أن تحترم القانون ومجلس النواب، وهي تعتبر نفسها فوق القانون".



وأردف: "كل القوى السياسية المتضررة عملت على تنييم ملف الـ 27 مليار دولار عبر ممارسة التأثير والضغط على القضاء".



وفي ملف الانتخابات، قال كنعان: "نحنُ ذاهبون حتى النهاية بموضوع الانتخابات النيابية". عملية الاستنهاض العوني جارية على قدم وساق والجو الانتخابي ينعكس بشكل ايجابي ويخدمنا وهناك امكانية لتحقيق أرقامنا الماضية".

وأكمل: "مشروعي الأساسي في حال نلت ثقة المتنيين في الانتخابات العمل على تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة ليتمكن المتن الشمالي من المساهمة في تنمية بلداته وتأمين حاجات أهله".

وفي الشؤون المالية، قال كنعان: "العقدة الأساسية لموازنة 2022 هي تحديد قيمة الضرائب على سعر منصة صيرفة بينما التزامات الدولة والمعاشات لا زالت على الـ1500. أما الكابيتال كونترول، فيجب أن يترافق مع مهلة مُحدّدة لتجميد أموال المودعين والسلطة لا يجب أن تكون استنسابية مع لجنة معينة".

وتابع: "ستستكمل مفاوضات صندوق النقد الدولي ولقد تم اقرار قانون رفع السرية المصرفية عن القطاع العام وانجز 90% من الموازنة ".