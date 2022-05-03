مستشار تيمور جنبلاط يرّد على وئام وهاب: "مشروعك حاقد"

غرّد مستشار النائب تيمور جنبلاط، حسام حرب، عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "وئام، أما وقد آلمك أن يخرج تيمور جنبلاط بإرادة صلبة للمستقبل والشباب والأمل مبنية على تاريخ طويل من النضال، فهذا سببه التالي: حقد مشروعك وانعدام مشروعيتك وصلابة أهل الجبل واخلاص مروان حمادة لاهله بوجهك وبوجه من غزاهم في 7 أيار ويحاول اليوم من خلالك".

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