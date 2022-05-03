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لبنان

مفاجأة من مدير عام "أوجيرو".. هذا ما أعلنه!

Lebanon 24
03-05-2022 | 16:28
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كشف المدير العام لهيئة "أوجيرو" عماد كريدية أنّ "حجم السرقات في الهيئة وصل إلى 3 ملايين دولار في عدّة فروع تابعة لها"، مشيراً إلى أن "اعتمادات الهيئة تذهب إلى الكهرباء والمازوت، ولهذا هناك نقصٌ لدينا". 
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وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، لفت كريدية إلى أنه "تم توجيه كتاب إلى وزير الداخلية بسام المولوي من أجل اتخاذ الطرق الأمنية المناسبة لإيقاف السرقات"، وأردف: "لم نعد قادرين أن نتحمل الوضع، ونحن معرضون للانهيار في قطاعي الاتصالات والإنترنت، وذلك بسبب الموازنة التي لا تزال على سعر صرف 1500 ليرة للدولار".
 
 

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