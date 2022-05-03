توقيفٌ بسبب مخدرات.. ماذا جرى عند حاجز ضهر البيدر؟

أوقفت عناصر حاجز ضهر البيدر شابين من ’ل "ش." من مدينة بعلبك، وذلد بعد أن ضبطت بحوزتهما كمية من المخدرات، وفق ما أفات مندوبة "لبنان24" في البقاع.

Advertisement