Advertisement

لبنان

توقيفٌ بسبب مخدرات.. ماذا جرى عند حاجز ضهر البيدر؟

Lebanon 24
03-05-2022 | 16:49
A-
A+
Doc-P-948524-637872187668536950.jpg
Doc-P-948524-637872187668536950.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوقفت عناصر حاجز ضهر البيدر شابين من ’ل "ش." من مدينة بعلبك، وذلد بعد أن ضبطت بحوزتهما كمية من المخدرات، وفق ما أفات مندوبة "لبنان24" في البقاع.
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
طيران إسرائيلي يُحلّق فوق بيروت وجبل لبنان.. هذا ما أعلنه الجيش
lebanon 24
04/05/2022 02:31:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تيمور جنبلاط: تريدون الغاءنا ونريد الشراكة مع الجميع وتريدون دمار الوطن ونريد بناءه وتريدون رهن سيادة لبنان في المفاوضات لحماية نووي إيران ونحن نريد لبنان سيداً مستقلاً
lebanon 24
04/05/2022 02:31:50 Lebanon 24 Lebanon 24
من عون.. رسالة "انتخابية" إلى اللبنانيين
lebanon 24
04/05/2022 02:31:50 Lebanon 24 Lebanon 24
جديد كورونا في لبنان.. إليكم آخر الأرقام
lebanon 24
04/05/2022 02:31:50 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

ضهر البيدر

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:57 | 2022-05-03
16:54 | 2022-05-03
16:31 | 2022-05-03
16:28 | 2022-05-03
16:00 | 2022-05-03
15:56 | 2022-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website