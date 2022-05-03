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لبنان

"الشيوعي": ندعم اللوائح التي توحدت فيها المعارضة

Lebanon 24
03-05-2022 | 16:57
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أوضحت قيادة الشمال في "الحزب الشيوعي اللبناني" في بيان، أنّ "مرشحاً على لائحة منافسة، كان قد شارك في إجهاض فرص توحيد المعارضة في دائرة الشمال الثالثة، يحاول اليوم تحسين وضعيته في لائحته،عبر بث إشاعات بعد أن تبين أنّه الأضعف في لائحته.
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وجاء في البيان: "رداً على هذه الإشاعات المغرضة، يهم الحزب الشيوعي تأكيد دعمه للوائح مرشحيه، وللوائح التي توحدت فيها المعارضة الشعبية، وإلتزام جميع محازبيه و مناصريه بدعم مرشحه في الكورة الأستاذ أنيس نعمة".
 
ولفت الى أن هذه اللوائح هي:
في الشمال الثالثة، الكورة- البترون- بشري- زغرتا:لائحة "قادرين نغير". وفي الشمال الأولى، عكار: لائحة"نحو المواطنة"
الجنوب الثالثة، النبطية- بنت جبيل- مرجعيون حاصبيا :لائحة "معاً نحو التغيير"
الجنوب الثانية صور- الزهراني: لائحة "معا للتغيير"
الجنوب الأولى صيدا- جزين: لائحة "ننتخب للتغيير"
جبل لبنان الثانية المتن: لائحة "نحو الدولة"
جبل لبنان الثالثة بعبدا: لائحة "بعبدا التغيير"
جبل لبنان الرابعة الشوف- عاليه: لائحة "توحدنا للتغيير"
البقاع الثانية البقاع الغربي- راشيا: لائحة "سهلنا والجبل"
بيروت الثانية: "بيروت التغيير"
بيروت الأولى: "قادرين"
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