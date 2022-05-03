"الشيوعي": ندعم اللوائح التي توحدت فيها المعارضة

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أوضحت قيادة الشمال في "الحزب الشيوعي اللبناني" في بيان، أنّ "مرشحاً على لائحة منافسة، كان قد شارك في إجهاض فرص توحيد المعارضة في دائرة الشمال الثالثة، يحاول اليوم تحسين وضعيته في لائحته،عبر بث إشاعات بعد أن تبين أنّه الأضعف في لائحته.وجاء في البيان: "رداً على هذه الإشاعات المغرضة، يهم الحزب الشيوعي تأكيد دعمه للوائح مرشحيه، وللوائح التي توحدت فيها المعارضة الشعبية، وإلتزام جميع محازبيه و مناصريه بدعم مرشحه في الكورة الأستاذ أنيس نعمة".