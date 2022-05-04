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لبنان

هل ستجري الانتخابات؟ وماذا عن تخويف المرشحين؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-05-2022 | 01:00
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قالت مصادر معنية "إن الانتخابات النيابية ستحصل على الرغم مما لا يزال يُشاع عن احتمال تأجيلها من قبل ماكينات معروفة بهدف اشاعة البلبلة لا سيما في صفوف المرشحين".

ولفتت الى "أنّ كل الوزارات باتت في جهوزية تامّة، حيث أن وزارة الداخلية حضّرت الأمور الأمنية، ووزارة الاتصالات جاهزة لوجستيًا وتعمل على ضمان جودة الاتصالات وعدم انقطاعها واستمرارية عمل محطات الارسال في كل المناطق اللبنانية. كما ان الخطة الامنية المواكبة للانتخابات باتت جاهزة بالكامل".

وبحسب المعلومات فان بعض الاحزاب السياسية يعتمد اسلوب عدم تطمين مرشحيه للانتخابات النيابية في اطار عملية دفعهم الى زيادة العمل والنشاط الانتخابي في الدوائر التي يترشحون فيها ما يجعلهم يزيدون عدد الاصوات التي يستقطبونها للائحة.

وبحسب مصادر مطلعة فإن احد الاحزاب الاساسية يقوم بتسويق بعض الاخبار التي توحي بخسارة احد ابرز نوابه الامر الذي دفع هذا النائب الى تكثيف حراكه الانتخابي وانفاقه المالي لكي يزيد عدد اصواته ويضمن فوزه في الانتخابات، بالتوازي مع نشر اخبار مدفوعة بأنه "الاقوى".

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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