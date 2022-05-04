"ممنوع صوت يغيب".. النقل أولوية

Advertisement

تحدثت مصادر متابعة أن أحد الأحزاب، الذي آثر عدم وضع لوحات دعائية انتخابية له على الطرق يعمد منذ فترة الى الاتصال بجميع المناصرين والمؤيدين له في كل المناطق ، لضمان أصواتهم في الانتخابات. كما يسعى الى تأمين النقليات للجميع للوصول الى مراكز الاقتراع، منعاً للتحجج بغلاء مادة البنزين.وفي هذا الاطار، نقل عن رئيس الحزب قوله: "ما رح نحط اعلانات مندفعن بنزين ومنجيب الناس تصوتلنا".