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لبنان

"ممنوع صوت يغيب".. النقل أولوية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-05-2022 | 02:45
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تحدثت مصادر متابعة  أن أحد الأحزاب، الذي آثر عدم وضع لوحات  دعائية انتخابية له على الطرق يعمد منذ فترة الى  الاتصال بجميع المناصرين والمؤيدين له في كل المناطق ، لضمان أصواتهم في الانتخابات. كما يسعى الى تأمين النقليات للجميع للوصول الى مراكز الاقتراع، منعاً للتحجج بغلاء مادة البنزين. 
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وفي هذا الاطار، نقل عن رئيس الحزب قوله: "ما رح نحط اعلانات مندفعن بنزين ومنجيب الناس تصوتلنا".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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