تفاصيل مهمّة عن سحب الدولار.. هذا ما سيحصل

توقّعت مصادر مصرفية أن تشهد المصارف خلال الأيام التالية لعطلة عيد الفطر، ازدحاماً كثيفاً للمواطنين، وذلك من أجل سحب رواتبهم بالدولار وفقاً لمنصّة "صيرفة" بناء لتعميم رقم 161.

وأشارت المصادر إلى أنّ "عطلة العيد جاءت في الأيام الأولى من الشهر، وفي الأيام السابقة لتلك العطلة، فإن المصارف لم تكن تعمل خصوصاً يوم الأحد"، وأضافت: "لذلك، ولأنّ المواطنين يريدون الاستفادة من التعميم رقم 161، فإن التدفق سيكونُ كبيراً باتجاه المصارف من أجل سحب الدولار".

كما لفتت المصادر إلى أن "الكثير من المواطنين سحبوا الليرة اللبنانية من حساباتهم من دون انتظار الافادة من التعميم".