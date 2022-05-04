Advertisement

لبنان

اللبنانيون في السعودية يتحضرون للانتخابات.. وهذا ما توقعه السفير كبارة

Lebanon 24
04-05-2022 | 01:30
A-
A+
Doc-P-948585-637872507494450953.jpg
Doc-P-948585-637872507494450953.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اشار سفير لبنان في السعودية فوزي كبارة في حديث لصوت لبنان، الى ان حوالي 9 الف مسجل سيشارك في الانتخابات في الرياض والمنطقة الشرقية من المملكة.

ولفت الى ان السبب الوحيد الذي يمكن ان يخفف من نسبة الاقبال العالية هو ان يوم الانتخاب يتزامن في نصف اجازة عيد الفطر، مضيفًا: ولكن هذا الامر لن يؤثر كثيرًا لان الاعداد ليست كبيرة".
Advertisement

وتوقع كبارة ان تكون نسبة الاقتراع بنسبة 70% في حين كانت في العام 2018 60% .
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:09 | 2022-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:31 | 2022-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2022-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:42 | 2022-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:35 | 2022-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2022-05-04
03:53 | 2022-05-04
03:52 | 2022-05-04
03:45 | 2022-05-04
03:42 | 2022-05-04
03:30 | 2022-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website