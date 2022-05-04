اللبنانيون في السعودية يتحضرون للانتخابات.. وهذا ما توقعه السفير كبارة

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اشار سفير لبنان في السعودية فوزي كبارة في حديث لصوت لبنان، الى ان حوالي 9 الف مسجل سيشارك في الانتخابات في الرياض والمنطقة الشرقية من المملكة.ولفت الى ان السبب الوحيد الذي يمكن ان يخفف من نسبة الاقبال العالية هو ان يوم الانتخاب يتزامن في نصف اجازة عيد الفطر، مضيفًا: ولكن هذا الامر لن يؤثر كثيرًا لان الاعداد ليست كبيرة".وتوقع كبارة ان تكون نسبة الاقتراع بنسبة 70% في حين كانت في العام 2018 60% .