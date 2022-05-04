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لبنان

وفاة لبناني بحادث سير في نيجيريا (صورة)

Lebanon 24
04-05-2022 | 01:57
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة إبن صور حسن محمد صفي الدين جراء حادث سير في نيجيريا.
 
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