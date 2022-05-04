23
o
بيروت
29
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
23
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
24
o
بشري
23
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
حلفاء حزب الله.. خلافات على أصواته التفضيلية
هتاف دهام - Hitaf Daham
|
Lebanon 24
04-05-2022
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
الاكيد أن حزب الله يريد أن يضمن الحصول على الأغلبية في المجلس النيابي، لا سيما وأن تشتت قوى المعارضة أفشلها القدرة على تجريد الحزب من الاكثرية، ربطا بنجاح الحزب في تشكيل ائتلاف يضم إليه حلفاءه المتنازعين في أكثر من دائرة من دون أن يعني ذلك أن الحزب قدم وعوداً لحلفائه بتجيير أصواته، فالأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله أعلن أن تجيير حزب الله لأصواته التفضيلية لبقية الحلفاء سيكون علنيا وقائماً على التفاهم، ولم يقدم التزاماً مسبقاً لأحد.
Advertisement
ان عدم الاتفاق على ترتيب توزيع الأصوات أدخل حلفاء الحزب في اللائحة الواحدة في خلافات أو تباينات لا سيما في الدوائر التي لا يمكن للائحة الثنائي الشيعي أن تحصل فيها على أكثر من ثلاثة حواصل كحال دائرتي البقاع الغربي- راشيا وبيروت الثانية وفق تقديرات مراكز الدراسات الاحصائية. وقد تظهر ذلك بشكل واضح في الأيام الماضية خلال جولات رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الانتخابية ومواقفه السياسية التي طالت الخصم والحليف على حد سواء ضمن اللائحة الواحدة وخارجها. فمن البقاع الغربي، شن باسيل هجوما عنيفا على نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي محملا إياه مسؤولية غياب الإنماء والاهتمام وعدم توظيف الألقاب التي حصل اليها والمناصب التي نالها لمصلحة راشيا والبقاع الغربي، ليهاجم باسيل بعد ساعات حلفاءه في بيروت الثانية متهما إياهم بأنّهم يحاولون انتزاع مقعد الأقليات منه.
وبينما اختلفت قراءة أفرقاء 8 آذار لرسائل باسيل التي اعتبرها البعض مشفرة وتطال أكثر من شخصية من هذا الفريق أبرزها رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي بالنسبة إلى التيار الوطني الحر ، يسعى إلى تأمين عودة الفرزلي إلى المجلس النيابي بعدما نجح في ضمه إلى لائحة الغد الافضل رغم الخلاف بينه وبين رئيس حزب الاتحاد النائب عبد الرحيم مراد، حيث اشترط لقبول التحالف مع التيار البرتقالي ان يكون الفرزلي على اللائحة، رأت أوساط في التيار العوني أن كلام باسيل عن دائرة بيروت الثانية موجه الى رئيس حزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان الذي تواصل مع الثنائي الشيعي سعيا لتجيير أصوات شيعية وغير شيعية لمصلحة مرشحه عن المقعد الدرزي نسيب الجوهري الأمر الذي لا يمكن أن يقبل به التيار الوطني الحر، تقول المصادر نفسها، مشيرة في حديث لـ"لبنان 24" إلى أن تكتل لبنان القوي لن يتخلى عن مقعد اكتسبه في العام 2018، لمصلحة اي من الأحزاب المتحالف معها، معتبرة أن الأمور في النهاية قد حسمت وأن كل حزب يمنح أصواته لمرشحه وليفز من يفز.
في المقابل، تقول اوساط الحزب الديمقراطي اللبناني لـ"لبنان24" إن الأجواء إيجابية في دائرة بيروت الثانية. وليس لدينا عقدة تجاه أحد من الاحزاب الحليفة لنا او التي على خصومة معنا، لكننا في الوقت نفسه نعمل وفق نهج محدد يقوم على قاعدة ان الحلفاء يكملون بعضهم البعض. والحزب الديمقراطي يريد استعادة حقوق انتزعت منه في سنوات خلت بسبب سياسات بعض الحلفاء، مع اشارة المصادر الى أن الحزب الديمقراطي يتعاطى بوضوح وصراحة ولا يخجل من القول انه طلب من حلفائه دعمه في بيروت الثانية ، مشيرة إلى أن الاصوات التي ارتفعت في الساعات الماضية مبدية اعتراضها على تجيير الحزب اصواتا لمرشح الديمقراطي في بيروت الثانية نسيب الجوهري، هي نفسها التي تستفيد من أصوات الحزب في دوائر صيدا – جزين، بعلبك – الهرمل، وعكار. والمستهجن أن هذه الاصوات تتعاطى باستنسابية على قاعدة انه يحق لها ما لا يحق لغيرها، رغم أن حزب الله سوف يتعاطى بسواسية مع حلفائه بعيدا عن الانتقائية".
وسط ما تقدم، يعتبر المقربون من حزب الله ان ما يجري بين حلفاء حارة حريك لا يبشر بالخير ولا يساعد الحزب في إدارة معركته الانتخابية المفصلية، فهو يدرس بدقة مسار توزيع الأصوات التفضيلية على مرشحي حلفائه في مختلف الدوائر، لكنه حتى الساعة، لم يعلن رسميا لمن ستؤول هذه الأصوات في دوائر بيروت الثانية والبقاع الثانية والشوف – عالية مع الإشارة إلى أن الحزب التقدمي الاشتراكي يواجه في هذه الدوائر معركة سياسية في وجه حزب الله، بحسب ما أكد رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط الذي سلم أن الحفاظ على حصته الدرزية يتطلب جهدا مضاعفا .
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد 10 أعوام من فقدانه والدته... الممثل نيكولا معوض يرزق بابنته الاولى من زوجته الاوكرانية (صورة)
Lebanon 24
بعد 10 أعوام من فقدانه والدته... الممثل نيكولا معوض يرزق بابنته الاولى من زوجته الاوكرانية (صورة)
14:09 | 2022-05-03
03/05/2022 02:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالمايوه... بطلة مسلسل "باب الحارة" تطلّ على متابعيها من على شاطىء البحر في دبي! (صور)
Lebanon 24
بالمايوه... بطلة مسلسل "باب الحارة" تطلّ على متابعيها من على شاطىء البحر في دبي! (صور)
09:10 | 2022-05-03
03/05/2022 09:10:54
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لفتاة عارية في بيروت.. و "قوى الأمن" تكشف ملابساته
Lebanon 24
فيديو لفتاة عارية في بيروت.. و "قوى الأمن" تكشف ملابساته
16:31 | 2022-05-03
03/05/2022 04:31:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع مع المرض.. الموت يغيّب ابنة فنان سوري شهير
Lebanon 24
بعد صراع مع المرض.. الموت يغيّب ابنة فنان سوري شهير
12:42 | 2022-05-03
03/05/2022 12:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مهمّة عن سحب الدولار.. هذا ما سيحصل
Lebanon 24
تفاصيل مهمّة عن سحب الدولار.. هذا ما سيحصل
02:15 | 2022-05-04
04/05/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
هتاف دهام - Hitaf Daham
أيضاً في لبنان
05:00 | 2022-05-04
مقاطعة الانتخابات: قراءة في ميزان الربح والخسارة"مستقبليا"
06:40 | 2022-05-04
توقيف عصابة مسلّحة مؤلفة من 6 سوريين... وهذا ما اعترفوا به
06:35 | 2022-05-04
المطارنة الموارنة حذروا من الإخلال بالأمن وشجعوا على الاقتراع
06:18 | 2022-05-04
نجل الزميل علي العشي في ذمة الله
06:00 | 2022-05-04
أبعد من الانتخابات.. "حرب كلامية" بين "الوطني الحر" و"القوات"!
05:58 | 2022-05-04
أمل وحزب الله: لتحويل يوم الإنتخاب إلى يوم نقترع فيه وفاءً للتضحيات
فيديو
جويل بدر تخسر حلم الأمومة.. فقدت جنينها إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
جويل بدر تخسر حلم الأمومة.. فقدت جنينها إليكم التفاصيل (فيديو)
00:47 | 2022-05-03
04/05/2022 14:05:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أنجلينا جولي تهرب مسرعة خوفاً من غارة جوية في أوكرانيا (فيديو)
Lebanon 24
أنجلينا جولي تهرب مسرعة خوفاً من غارة جوية في أوكرانيا (فيديو)
11:00 | 2022-05-01
04/05/2022 14:05:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بدق صفارات الإنذار... متظاهرون يشوشون على خطاب وزيرة (فيديو)
Lebanon 24
بدق صفارات الإنذار... متظاهرون يشوشون على خطاب وزيرة (فيديو)
04:30 | 2022-05-01
04/05/2022 14:05:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact