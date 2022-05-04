مجلس الأعمال في الكويت: للمشاركة الكثيفة في الانتخابات

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دعا رئيس "مجلس الأعمال اللبناني" في الكويت علي الخليل، في بيان اليوم المغتربين، إلى "المشاركة بكثافة في انتخابات 6 و 8 أيار الحالي"، مذكرا بأن "القائمين على السفارة في الكويت بمساندة المجلس والجالية، تكاتفوا لإنجاز مختلف التحضيرات اللوجستية الخاصة بيوم الاقتراع لكي تكون العملية الانتخابية وجه من وجوه الحضاره التي يتوق إليها كل لبناني، ولتسهيل ممارسة حق كل ناخب بالإدلاء بصوته في أجواء ديموقراطية".وقال: "ليكن هذا اليوم عرسا يجمع اللبنانيين بعيدا من أي اصطفافات طائفية أو حزبية. في الكويت تسجل زهاء 5700 لبناني مقيم للاقتراع، وأتوقع أن تكون نسبة المقترعين عالية، على الرغم من بعض التحديات اللوجستية التي من الممكن أن تواجه المقترعين، وتزامن يوم الاقتراع مع نهاية إجازة العيد التي تنتهي السبت".وشكر للسلطات الكويتية "تعاونها مع السفارة لتقديم كل ما يلزم لسير العملية الانتخابية في أجواء مثالية، والشكر للقنصل باسل عويدات والملحق الاقتصادي شادي أبو ضاهر اللذين يواصلان دون كلل أو ملل توفير كل الامكانات ليكون هذا اليوم وطنيا بامتياز".