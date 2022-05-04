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لبنان

في الجنوب.. مسيرة تضامنية مع فلسطين

Lebanon 24
04-05-2022 | 03:30
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نظّمت جمعية "القلب كفرا" مسيرة تضامنية مع فلسطين، انطلقت من ساحة البلدة وجابت القرى الحدودية وصولاً الى بلدة عيترون.
 
وعلى وقع الأناشيد الثورية والوطنية ورفع الأعلام اللبنانية والفلسطينية، ألقى رئيس الجمعية علي عبادي كلمة شدد فيها على أن "قضية فلسطين ستبقى مركزية لكل الشعوب المتحررة والأبية، وستتحرر بفضل المقاومة".
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وشكرت هبة قبيسي "كل من ساهم في إنجاح الوقفة لأنها حتما قضية إنسانية وستبقى فلسطين البوصلة لكل العالم".
 
كذلك، ألقت عبير عبادي قصيدة حيت فيها صمود الشعب الفلسطيني.
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