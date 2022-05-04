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لبنان

بعد عودته الى لبنان... بيان من عائلة ريشار الخراط!

Lebanon 24
04-05-2022 | 03:42
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أعلنت عائلة الدكتور ريشار الخراط، في بيان اليوم عودة ابنها إلى لبنان. وشكرت "لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفريق عمله ووزارة الخارجية وسفارة لبنان في الإمارات والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الجهود التي بذلوها لإعادته إلى وطنه وعائلته ومرضاه وأحبائه، والاهتمام الذي لمسته من النقيب شرف ابو شرف وأعضاء النقابة، ولا سيما الشخصيات الدينية والسياسية التي تضامنت معها".
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وقال البيان: "يهم العائلة أن تشكر كل من وقف بجانبها خلال الفترة الماضية وكل المحبين من مختلف الانتماءات ومن تعاطف مع ابنها من إعلاميين، مع الاهتمام وتفاعل الرأي العام مع قضيته".
 
وختم: "تشكر العائلة لفريق العمل القانوني، ونخص بالذكر المحامين الأساتذة مارك مدكور وجويل الشكر وسيلين عطاالله والمحاميين الإماراتيين الأستاذين علي مصبح وحبيب الحسني، تفانيهم وبذلهم كل الجهود لإيصال قضية ابنها إلى خواتيمها السعيدة".
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