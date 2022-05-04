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لبنان

مروّجا مخدّرات في قبضة شعبة المعلومات.. وهذا ما ضبط بحوزتهما

Lebanon 24
04-05-2022 | 03:52
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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة

البــــــلاغ التالــــــي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن لداخلي للحدّ من عمليات ترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم، توافرت معلومات للشّعبة حول قيام مجهولَين بترويج المخدّرات في بلدة عمشيت وجوارها في قضاء جبيل.
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 على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات تمكّنت الشّعبة من تحديد هويتَيهما، وهما:

 ج. ز. (مواليد عام 1989، لبنانية)
 ط. ا. (مواليد عام 1987، سوري)
   وبعد رصدٍ ومراقبة، أوقفتهما إحدى دوريّات الشّعبة في بلدة عمشيت، على متن سيارة نوع "بيجو" لون أزرق، تم ضبطها.

 بتفتيشهما والسّيارة، تم ضبط /51/ ظرفًا بداخله مادّة الكوكايين، ومبلغ مالي.

 بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما، لجهة قيامهما بترويج المخدّرات لعددٍ من الزبائن على متن السيارة المضبوطة.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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