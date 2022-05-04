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لبنان

كنعان: الوضع الانتخابي للتيار الوطني الحر في تحسّن مستمر

Lebanon 24
04-05-2022 | 03:53
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أكّد النائب إبراهيم كنعان أنّ "انتخاب التيار الوطني الحر في المتن يكون بالتصويت للائحته"، مشيراً إلى أن "الصوت التفضيلي يمثل خيار كل نائب لمحاسبة المقصرين ولمكافأة المستحقين". 
وفي حديث عبر قناة الـ"LBCI"، لفت كنعان إلى أن "التيار سيضمن حاصلين على الأرجح في المتن وهما الماروني والأرثوذكسي".
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مع هذا، فقد أوضح كنعان أنه "بالنسبة لاقتراع المغتربين، فإن التيار الوطني الحر يرى أن هناك تقدماً يحصل بشكل تدريجي"، لافتاً إلى أنّ "الوضع الانتخابي للتيار في تحسّن مستمر ولكنه تعرض للاستهداف بقوّة". 
 
وتابع: "ما شهدناه في السنوات الماضية ظاهرة غير صحية والمطلوب أكثرية تحكم وأقلية تعارض لتكون هناك مراقبة ومحاسبة". 
 
وشدّد كنعان على أن "الوطني الحر" تصدّى لرفع سعر الصرف والدولار الجمركي والضرائبي، باعتبار أنها تمثل حلولاً مؤذية للناس ولا اقتصاد بلا ناس، وأردف: "التغيير مطلوب على مستوى مصرف لبنان والسياسات المالية فما من شخص مقدّس في لبنان لا يمس به". 
 
 
 
 
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