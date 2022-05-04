جمعية أولياء طلاب الخارج دعت إلى التجمع غدا أمام مصرف لبنان

Advertisement

ناشدت "الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية"، في بيان اليوم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، "الالتفات الى معاناة الطلاب في الجامعات الأجنبية، خشية من انهيار مستقبل جيل بكامله، هؤلاء الطلاب الذين أملوا خيرا في إقرار قانون الدولار الطالبي ونشره لرفع القليل من الغبن والإجحاف بحقهم، بعدما تخلت السلطة عن مسؤولياتها تجاههم".وحذرت من "المماطلة في تطبيق القانون والتهرب منه تحت طائلة اللجوء لأخذ حق طلابنا بأيدينا". ودعت وزير الخارجية عبدالله بو حبيب إلى "الإراج عن المنحة المقدمة للطلاب في الخارج من إدارة الريجي وتسليم الأموال المستحقة لأولياء الأمور في حال تعذر التحويل المباشر للمستفيدين". ودعت الى "التجمع العاشرة قبل ظهر يوم غد أمام مصرف لبنان في بيروت".