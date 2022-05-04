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لبنان

هل يطل السياسيون في نشرات الطقس!؟

Lebanon 24
04-05-2022 | 05:13
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يبدو الظهور الإعلامي لأهل السياسية لاسيما المرشحين منهم للانتخابات النيابية  كثيفا ومتعدد الاتجاهات في الآونة الأخيرة.

ففي عالم التلفزيون لم يعد يختصر ظهورهم على البرامج السياسية ونشرات الاخبار، إنما تعداه ليطال مختلف الزوايا والبرامج  بغض النظر عن  طبيعتها.
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وحتى الساعة تكاد تكون نشرة الأحوال الجوية، المادة التلفزيونية الوحيدة التي لم يظهر فيها أهل السياسة، فهل سنشهد اطلالات لهم عبرها؟!

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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