نجل الزميل علي العشي في ذمة الله

Advertisement

غيب الموت الشاب حسين العشي، نجل رئيس دائرة الصيانة والاستثمار في "إذاعة لبنان" الزميل علي العشي.يوارى في الثرى في روضة الشهيدين. وتقبل التعازي اليوم في منزل والده في الحدت- شارع أديب الشدياق، مبنى طانيوس باسيل، بلوك أ، قرب مدرسة القلبين الأقدسين. وتقام ذكرى الثالث السادسة مساء، يوم غد الخميس في جمعية التوجيه والتخصص العلمي في الرملة البيضاء.موقع "لبنان 24" يتقدم من الزميل العشي وعائلته بأحر التعازي.