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لبنان

نجل الزميل علي العشي في ذمة الله

Lebanon 24
04-05-2022 | 06:18
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غيب الموت الشاب حسين العشي، نجل رئيس دائرة الصيانة والاستثمار في "إذاعة لبنان" الزميل علي العشي.
 
يوارى في الثرى في روضة الشهيدين. وتقبل التعازي اليوم في منزل والده في الحدت- شارع أديب الشدياق، مبنى طانيوس باسيل، بلوك أ، قرب مدرسة القلبين الأقدسين. وتقام ذكرى الثالث السادسة مساء، يوم غد الخميس في جمعية التوجيه والتخصص العلمي في الرملة البيضاء.
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موقع "لبنان 24" يتقدم من الزميل العشي وعائلته بأحر التعازي.
 
 

لبنان

تعازي ووفيات

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