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لبنان

توقيف عصابة مسلّحة مؤلفة من 6 سوريين... وهذا ما اعترفوا به

Lebanon 24
04-05-2022 | 06:40
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صَدَرَ عن المديريّة العامّة لأمن الدولة - قِسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة البيان التالي:
فجر الأحد الموافق الأوّل من أيار 2022،  تمكّنت دوريّة من مديريّة البقاع الإقليميّة - مكتب زحلة، من توقيف عصابة مؤلّفة من ستّة سوريّين مسلّحين، وهُم، (م.د) و(خ.غ) و(م.ن) و (ع.ص) و (ع.ب) و (ع.ن)، وكانوا يستقلّون سيّارتَين من نوع "مرسيدس" و "ب أم"، وضَبطت الدوريّة بحوزتهم بندقيّتَي "بومب أكشن" وأقنعة للوجه بُغية التخفّي، وعِدّة تُستخدم في عمليّات السّرقة، وضَبطت بعض المسروقات وهي كِناية عن أدواتٍ للريّ وللزراعة وبعض الكابلات الكهربائيّة. 
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بعد التحقيق معهم، اعترفوا بقيامهم بالعديد من عمليّات السَرقة والسَلب في مناطق مختلفة من البقاع وبعلبك، وبعد مراجعة القضاء المختصّ وإطلاعه على مجريات التحقيق، أشار بتوقيف السوريّين الستّة المذكورين أعلاه، وخَتم المحضر وإيداعه إيّاه مع الموقوفين والمضبوطات عبر مفرزة زحلة القضائيّة.
 
 
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