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لبنان
العلامة فضل الله اتصل بأبي المنى مهنئا بالفطر
Lebanon 24
04-05-2022
|
07:40
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اتصل العلامة السيد علي فضل الله مهنئا بالفطر، بشيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى ونقيب الصحافة عوني الكعكي ورئيس تحرير جريدة "اللواء" صلاح سلام ورئيس جمعية "الارشاد والإصلاح" جمال محيو وممثل "حماس" في لبنان أحمد عبدالهادي ومسؤول الساحة في حركة "الجهاد الإسلامي" الشيخ علي أبو شاهين.
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وتلقى مزيدا من الاتصالات المهنئة من الوزيرين السابقين طارق الخطيب وناجي البستاني.
المصدر:
الوكالة الوطنية
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