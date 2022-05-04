التراشق الكلامي بين "القوات" و"المستقبل" مستمر... اليكم آخر فصوله





غرّد منسق عام الإعلام في "تيار المستقبل" عبد السلام موسى، عبر حسابه الخاص على "تويتر":



‏"فلاشات القوات .. فبركات ما قبل الانتخابات ..



موقع متخصص بالاوهام الانتخابية .. ومكتب إعلامي في أقبية ‎معراب يشن حملة سموم ضد ‎الرئيس سعد الحريري وتيارالمستقبل" .

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