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لبنان

في بيروت... قرار بمنع المتسولين والباعة المتجولين وماسحي الأحذية

Lebanon 24
04-05-2022 | 08:46
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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، مع تفاقم الازمة الاقتصادية التي أدت الى ازدياد وتفاقم ظاهرة التسول تحت مسميات كثيرة يقوم أصحابهما بامتهان التسول تحت هذا الستار  الأمر الذي ارتد سلباً على تنقل المارة وأصحاب المحال التجارية والمطاعم وغيرها جراء الممارسات التي تنتج عنهم.
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 إزاء ذلك وبناءً للتعليمات السابقة لمحافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود المتعلقة بهذا الموضوع.
 قام رجال فوج حرس مدينة بيروت بتكثيف دورياته في الشوارع والتقاطعات وامام اشارات المرور التي تعتبر أماكن رئيسية لتجمعهم،  وقد تم منع المتسولين والباعة المتجولين وماسحي الأحذية من التواجد في تلك الأماكن و من ممارسة ازعاجهم على المواطنين والمارة وأصحاب المحال ورواد المطاعم وغيرهم حيث تم طردهم من تلك الشوارع .
كما قام رجال فوج الحرس بدوريات على الكورنيش البحري لمدينة بيروت لقمع المخالفات والباعة الجوالين والبسطات التي تفترش الكورنيش البحري دون بشكل غير قانوني.
على أن تبقى دوريات فوج الحرس مستمرة في كافة أرجاء العاصمة بيروت على مدار الساعة . 
 
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